Англія

Керманич Манчестер Юнайтед прокоментував наслідки попередньої гри проти Тоттенгема.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг напередодні матчу третього туру англійської Прем’єр-ліги проти Ноттінгем Форест прокоментував стан власної команди на тлі поразки тиждень тому від лондонського Тоттенгема (0:2).

"Гравці не бігли. Вони робили прискорення в невідповідний момент, надто пізно — особливо в заключній частині атак. Напевно, вони не встигли відновитись.

Зрештою, ця поразка сталось, і ми вже не можемо змінити ситуацію. У цьому чемпіонаті є певні вимоги до гравців, якщо команда хоче вигравати ігри.

Упродовж перших 35 хвилин ми дуже добре тримали м’яч у тій грі. Ми повністю домінували та повинні були забити мінімум один раз. Думаю навіть двічі. Суперників просто не було на полі, узагалі нічого.

А потім щось сталось у грі, і наші гравці відволіклися, більше не виконуючи свою роботу належним чином. Я не звик до цього від моєї команди. Це — проблема не виконання тих речей, на які можуть очікувати вболівальники і чого ми вимагаємо.

У цих матчах ми не відповідали власним стандартам. Ми обіграли Вулвергемптон, перші 35 хвилин були дуже хороші проти "шпор". Але рівень вимог у Юнайтед полягає в тому, що ви маєте так грати впродовж 90 хвилин у кожній грі, незважаючи ні на що.

Після гри я сказав своїм футболістам, що це неприйнятно. Ми повинні працювати як команда. Як згуртувавшись, так і кожен окремо повинен нести відповідальність. Нам потрібні відповідальні гравці.

Гравці сприйняли критику. Ми всі пливемо в одному човні. Я відповідаю за результати команди, тож це й моя провина також. Ми повинні досягати успіхів разом і протиставити першим двом іграм, які були недостатньо хорошими, перемогу.

Якщо ми будемо робити правильні речі, у нас буде дуже хороша команда. Якщо кожен буде робити свою роботу, ми перемагатимемо", — заявив нідерландський фахівець.

Манчестер Юнайтед проведе наступний матч удома проти Ноттінгем Форест 26 серпня, о 17:00.