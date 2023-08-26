Англія

Усе одно буде вдвічі дешевше, аніж Влаходімос із Бенфіки.

Англійський Манчестер Юнайтед цьогорічного літнього трансферного вікна завершив співпрацю з іспанським воротарем Давідом де Хеа, проте запросив до себе голкіпера міланського Інтера Андре Онана.

Однак "Червоні дияволи" при цьому розуміють важливість конкуренції та власних можливостей ротації на лінії воріт, тому планують до завершення літа здійснити ще один трансфер на цю позицію.

Варіантів у них наразі два — конкурент Анатолія Трубіна за лісабонською Бенфікою Одіссеас Влаходімос та воротар турецького Фенербахче Алтай Баїндир.

І якщо за грецького виконавця англійському клубу доведеться сплатити 15 млн євро, то їхня остання ставка щодо турецького виконавця станом на зараз є значно меншою — 7 млн євро.

Баїндир розпочав новий сезон із двох пропущених голів у чотирьох зіграних матчах, два з яких були для нього "сухими".