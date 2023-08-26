Англія

Український центрбек користується довірою в Андоні Іраоли.

У рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Борнмутом та Тоттенгемом, яке пройде на Віталіті Стедіум.

Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на цей поєдинок.

Так, центральний захисник Борнмута Ілля Забарний з'явиться на полі з перших хвилин.

Склад Борнмута:

Склад Тоттенгема:

Матч Борнмут — Тоттенгем розпочнеться сьогодні, 26 серпня, о 14:30 за київським часом.