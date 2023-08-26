Український центрбек користується довірою в Андоні Іраоли.
Ілля Забарний, getty images
26 серпня 2023, 14:26
У рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Борнмутом та Тоттенгемом, яке пройде на Віталіті Стедіум.
Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на цей поєдинок.
Так, центральний захисник Борнмута Ілля Забарний з'явиться на полі з перших хвилин.
Склад Борнмута:
Склад Тоттенгема:
Матч Борнмут — Тоттенгем розпочнеться сьогодні, 26 серпня, о 14:30 за київським часом.