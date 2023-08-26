Англія

Англійський вінгер Саутгемптона пройшов медогляд в таборі "фармацевтів".

Нападник Саутгемптона Натан Телла, який у минулому сезоні виступав на правах оренди за Бернлі, продовжить кар'єру в німецькій Бундеслізі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 24-річний англієць стане новим гравцем леверкузенського Баєра, де він вже успішно пройшов медогляд.

Характер угоди щодо Телли не повідомляється. У Баєрі він має замінити Муссу Діабі, який цього літа перейшов до Астон Вілли за 55 мільйонів євро.

У минулому сезоні Чемпіоншипу Натан Телла провів 39 поєдинків, у яких він забив 17 голів та віддав 5 результативних передач.