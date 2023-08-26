Англія

Здавалося, що заміни Мікеля Артети у другому таймі спрацювали та допомогли "канонірам" переламати хід зустрічі, проте суперник у меншості вирвав нічию.

У рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги нас очікувало лондонське дербі, в якому Арсенал приймав Фулгем на Емірейтс Стедіум.

Поєдинок розпочався з доволі сумбурного швидкого гола у виконанні Андреаса Перейри на першій хвилині, що змусило "канонірів" більшу частину матчу провести в якості наздоганяючого.

Очікувано команда Мікеля Артети більше проводили часу в атаці, проте досягти успіху їм вдалося вже у другому таймі після низки замін від тренерського штабу. Спочатку Фабіу Вієйра заробив пенальті, який реалізував Букайо Сака, а після португалець асистував Едді Нкетіа.

На 83-й хвилині Фулгем залишився у меншості через вилучення Кевіна Бессі, але це не завадило "дачникам" знову забили у ворота Аарона Рамсдейла. Після подачі з кутового Жоау Палінья встановив підсумковий результат 2:2 в цьому неймовірному матчі.

Арсенал – Фулгем 2:2

Голи: Сака, 70, (пен.), Нкетіа (72) – А. Перейра (1), Палінья (87)

Арсенал: Рамсдейл – Парті (Зінченко, 56), Вайт, Саліба, Ківьор – Едегор (Жоржиньо, 84), Райс (Жезус, 90+1), Гавертц (Вієйра, 56) – Сака, Троссар (Нкетіа, 46), Мартінеллі

"Фулгем": Лено – Тете, Діоп, Бессі, Робінсон – Лукич (Рід, 70), Палінья, Перейра (Керні, 63) – Вілсон (Траоре, 71), Р. Хіменес, Декордова-Рід (Адарабіойо, 89)

Попередження: Хіменес, Бессі, Лукич, Родак (за межами поля)

Вилучення: Бессі, 83 (Фулгем, друга жовта)