Англія

Завершились матчі чемпіонату Англії.

У рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги відбулися два поєдинки: Евертон на своєму полі приймав Вулвергемптон, а Брентфорд – Крістал Пелес.

"Іриски" на своєму полі зазнали поразки у поєдинку, в ході якого українець Віталій Миколенко всю гру провів на лаві для запасних.

Евертон — Вулвергемптон 0:1

Гол: Калайджич, 87.

Евертон: Пікфорд, Паттерсон, Тарковскі, Брентуейт, Янг, Гарнер, Гуйє (Кін, 90+1), Дукуре, Онана, Данджума (Кеннон, 90+1), Доббін (Шерміті, 66).

Вулвергемптон: Жозе Са, Семеду, Доусон, Кілмен, Буено (Гомеш, 85), Леміна, Гомес, Нету, Матеус Кунья (Калайджич, 85), Фабіу Сілва (Сарабія, 74), Хван Хі Чхан (Аїт-Нурі, 46).

Попередження: Гомес (29), Семеду (40), Леміна (51), Брентуейт (53), Гарнер (63), Доусон (68), Шерміті (90).

У паралельному матчі Брентфорд та Крістал Пелас обмінялися голами, але переможця визначити не змогли.

Брентфорд — Кристал Пелас 1:1

Голи: Шаде, 18 — Андерсен, 76.

Брентфорд: Флеккен, Хіки, Піннок, Коллінз, Генрі, Нергор, Єнсен (Оньєка, 72), Янельт, Вісса, Мбемо, Шаде (Льюїс-Поттер, 80).

Кристал Пелес: Джонстон, Уорд, Андерсен, Гехі, Мітчелл, Шлупп (Ахамада, 71), Лерма, Езе, Дукуре, Айю, Едуар (Матета, 71).