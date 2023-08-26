Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 26 серпня 2023 року, 17:00.

У рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед здійснив камбек проти Ноттінгем Форест та здобув перемогу з мінімальною перевагою в рахунку.

Незважаючи на доволі бляклу гру з боку "червоних дияволів", він вдалося відігратися з рахунку 0:2 та здобути перемогу в цьому протистоянні.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Ноттінгем Форест у 3 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Манчестер Юнайтед – Ноттінгем Форест 3:2

Голи: Еріксен 17, Каземіро 52, Фернандеш 76 (пен.) – Авонії 2, Болі 4

Манчестер Юнайтед: Онана – Ван-Біссака, Варан (Лінделоф 46), Мартінес, Далот – Каземіро, Еріксен – Антоні (Мактоміней 85), Фернандеш, Рашфорд – Марсьяль (Санчо 60)

Ноттінгем Форест: Тернер – Болі, Воррелл, Маккена (Ніакате 57) – Ор'є, Данілу (Еланга 81), Єйтс, Айна – Джонсон (Куяте 70), Гіббс-Вайт – Авонії (Вуд 81)

Попередження: Ван-Біссака, Рашфорд, Онана, Фернандеш – Ор’є, Гіббс-Вайт, Айна, Куяте

Вилучення: Воррелл, 67 (Ноттінгем Форест, пряма червона).