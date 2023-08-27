Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 27 серпня 2023 року, 18:30.

У рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль здійснив неймовірний камбек у гостях в Ньюкасла, здобувши перемогу з рахунком 2:1.

Підопічні Юргена Клоппа грали у меншості з 28-ї хвилини зустрічі через вилучення Вірджила ван Дейка та мінімально поступалися в рахунку, проте наприкінці матчу дубль Дарвіна Нуньєса приніс "червоним" сенсаційну перемогу з урахуванням умов, в яких вони опинилися.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ньюкасл — Ліверпуль у 3 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Ньюкасл — Ліверпуль 1:2

Голи: Гордон, 25 — Нуньєс, 81, 90+3



Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман (Таргетт, 87), Берн — Тоналі (Лонгстафф, 72), Гімараес, Жоелінтон (Андерсон, 82) — Альмірон, Ісак (Вілсон, 72), Гордон (Барнс, 72).



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп (Кванса, 77), ван Дейк, Е. Робертсон — Собослаї, Мак Аллістер (Нуньєс, 77), Ендо (Елліотт, 58) — Салах, Гакпо (Жота, 58), Діас (Гомес, 33).



Попередження: Тріпп’єр — Александер-Арнольд, Нуньєс

Вилучення: ван Дейк, 28 (пряма червона)