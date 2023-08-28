Англія

Конкурент Анатолія Трубіна може продовжити кар'єру в АПЛ.

Голкіпер лісабонської Бенфіки Одіссеас Влаходімос до закриття трансферного вікна може перебратися до англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Ноттінгем Форест зробив першу офіційну пропозицію клубу чемпіонату Португалії щодо підписання 29-річного грека у розмірі 9 мільйонів євро.

Відзначається, що Влаходімос також входить до сфери інтересів Манчестер Юнайтед, проте для "червоних дияволів" він є лише другим варіантом після Алтая Баїндира з Фенербахче.

У минулому сезоні Одіссеас Влаходімос провів 54 поєдинки у всіх турнірах, у яких він пропустив 39 голів та 28 матчів відіграв "на нуль".