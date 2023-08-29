"Дачники" заплатят Лестеру 12,5 мільйонів фунтів стерлінгів.
тімоті кастань, getty images
29 серпня 2023, 08:20
Крайній захисник Лестер Сіті Тімоті Кастань знаходиться за крок від того, щоб приєднатися до Фулгема. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, 27-річний бельгієць вже пройшов медогляд у лондонському клубі, а сума трансферу має скласти близько 12,5 мільйонів фунтів стерлінгів.
Також в угоді передбачені можливі бонуси.
У минулому сезоні Тімоті Кастань провів 42 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі.