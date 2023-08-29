Англія

"Дачники" заплатят Лестеру 12,5 мільйонів фунтів стерлінгів.

Крайній захисник Лестер Сіті Тімоті Кастань знаходиться за крок від того, щоб приєднатися до Фулгема. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 27-річний бельгієць вже пройшов медогляд у лондонському клубі, а сума трансферу має скласти близько 12,5 мільйонів фунтів стерлінгів.

Також в угоді передбачені можливі бонуси.

У минулому сезоні Тімоті Кастань провів 42 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі.