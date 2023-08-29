Англія

Лондонському клубу не потрібний півзахисник Ліона.

Челсі не виявляє інтерес до Раяна Шеркі, повідомив журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, незважаючи на те, що з відкриттям трансферного вікна клуб пов'язували з Шеркі, "сині" жодного разу не виявили зацікавленості в хавбеку.

При цьому, Фабриціо Романо уточнив, якщо клуб розпочне переговори з Шеркі, то він про це повідомить, але на даний момент жодних контактів та інтересу немає.

В минулому сезоні він відіграв 39 матчів за Ліон на клубному рівні, в яких забив п'ять голів та віддав шість асистів.