Англія

30-річний футболіст може продовжити кар'єру в АПЛ.

Ніколас Тальяфіко може перейти до Манчестера Юнайтед, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, манчестерський клуб перебуває у пошуках лівого захисника після того, як Люк Шоу отримав травму.

Манчестер Юнайтед вже контактував з Ліоном щодо потенційної угоди.

Нагадаємо, що Тальяфіко перейшов до Ліона рік тому з Аякса за 4,2 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що МЮ також виявляє інтерес до Марка Кукурельї.