30-річний футболіст може продовжити кар'єру в АПЛ.
Ніколас Тальяфіко, Getty Images
29 серпня 2023, 13:35
Ніколас Тальяфіко може перейти до Манчестера Юнайтед, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, манчестерський клуб перебуває у пошуках лівого захисника після того, як Люк Шоу отримав травму.
Манчестер Юнайтед вже контактував з Ліоном щодо потенційної угоди.
Нагадаємо, що Тальяфіко перейшов до Ліона рік тому з Аякса за 4,2 мільйони євро.
Раніше повідомлялося, що МЮ також виявляє інтерес до Марка Кукурельї.