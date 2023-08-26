Англія

25-річний футболіст може продовжити кар'єру на Олд Траффорд.

У зв'язку з тим, що Люк Шоу отримав травму та може пропустити до трьох місяців, Манчестер Юнайтед перебуває у пошуках лівого захисника.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "червоні дияволи" контактували з Челсі щодо потенційної оренди Марка Кукурельї. На даний момент не було жодних пропозицій.

Нагадаємо, що контракт Марка з Челсі розрахований до літа 2028 року. Минулого сезону "сині" купили його у Брайтона за 62 мільйони фунтів.

Цього сезону Кукурелья не виходив на поле за Челсі.