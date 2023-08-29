Українець, швидше за все, не зіграє у найближчому матчі своєї команди.
МИХАЙЛО МУДРИК, GETTY IMAGES
29 серпня 2023, 14:58
Михайло Мудрик продовжує відновлюватись після травми, повідомив офіційний сайт Челсі.
22-річний футболіст пропустив матч проти Лутона (3:0) через невелике пошкодження.
Український вінгер продовжує процес відновлення та, швидше за все, пропустить найближчий матч своєї команди.
Нагадаємо, що в рамках 1/32 фіналу Кубка англійської ліги Челсі зіграє проти Вімблдону. Гра відбудеться 30 серпня о 21:45.
Раніше повідомлялося, що Мудрик став почесним жителем Краснограда.