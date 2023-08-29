Англія

Мудрик продовжує відновлюватися після травми

Українець, швидше за все, не зіграє у найближчому матчі своєї команди.

МИХАЙЛО МУДРИК, GETTY IMAGES

Михайло Мудрик продовжує відновлюватись після травми, повідомив офіційний сайт Челсі. 22-річний футболіст пропустив матч проти Лутона (3:0) через невелике пошкодження. Український вінгер продовжує процес відновлення та, швидше за все, пропустить найближчий матч своєї команди. Нагадаємо, що в рамках 1/32 фіналу Кубка англійської ліги Челсі зіграє проти Вімблдону. Гра відбудеться 30 серпня о 21:45. Раніше повідомлялося, що Мудрик став почесним жителем Краснограда.