Михайло Мудрик продовжує відновлюватись після травми, повідомив офіційний сайт Челсі.

22-річний футболіст пропустив матч проти Лутона (3:0) через невелике пошкодження.

Український вінгер продовжує процес відновлення та, швидше за все, пропустить найближчий матч своєї команди.

Нагадаємо, що в рамках 1/32 фіналу Кубка англійської ліги Челсі зіграє проти Вімблдону. Гра відбудеться 30 серпня о 21:45. 

Раніше повідомлялося, що Мудрик став почесним жителем Краснограда