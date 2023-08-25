Михайло отримав визнання від місцевої влади.
МИХАЙЛО МУДРИК, GETTY IMAGES
25 серпня 2023, 14:25
Вінгер Челсі Михайло Мудрик став почесним жителем Краснограда Харківської області. Про це повідомляється на офіційному сайті міськради.
"На сесії міської ради одностайно підтримано рішення про присвоєння цього звання з врученням диплома та пам’ятного знаку МУДРИКУ Михайлу Петровичу, українському футболісту, гравцю лондонського Челсі і збірної України, бронзовому призеру молодіжного чемпіонату Європи 2023 року у складі збірної України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Михайло Мудрик "заблокував" трансфер Неймара в Челсі.