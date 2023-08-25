Україна

Михайло отримав визнання від місцевої влади.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик став почесним жителем Краснограда Харківської області. Про це повідомляється на офіційному сайті міськради.

"На сесії міської ради одностайно підтримано рішення про присвоєння цього звання з врученням диплома та пам’ятного знаку МУДРИКУ Михайлу Петровичу, українському футболісту, гравцю лондонського Челсі і збірної України, бронзовому призеру молодіжного чемпіонату Європи 2023 року у складі збірної України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Михайло Мудрик "заблокував" трансфер Неймара в Челсі.