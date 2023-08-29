Англія 29 серпня 2023, 22:38 Букайо Сака отримав нагороду PFA кращого молодого гравця року Вінгер отримав нагороду минулого сезону. Букайо Сака - Getty Images 29 серпня 2023, 22:38 Букайо Сака отримав нагороду PFA за кращий молодий гравець року - повідомляє Professional Footballer's Association. Футболіст є одним з лідерів Арсенала. Вінгер виступає у клубі з 2017 року та пройшов щаблі молодіжного сектору. Минулого сезону він провів 38 матчів та активно допоміг команді стати віце-чемпіоном Англії. Люди Букайо Сака Команди Арсенал Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте