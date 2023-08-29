Букайо Сака отримав нагороду PFA за кращий молодий гравець року - повідомляє Professional Footballer's Association

Футболіст є одним з лідерів Арсенала. 

Вінгер виступає у клубі з 2017 року та пройшов щаблі молодіжного сектору. 

Минулого сезону він провів 38 матчів та активно допоміг команді стати віце-чемпіоном Англії. 