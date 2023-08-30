Англія

За талановитого виконавця лондонцям буде потрібно добряче заплатити.

Лондонський Тоттенгем залишається активним на трансферному ринку навіть у останні його дні, намагаючись задовільнити потребу нового головного тренера Анге Постекоглу в оновленні складу команди.

Наступним на черзі підписання "шпори" для себе обрали валлійського нападника Ноттінгем Форест Бреннана Джонсона, проте "лісники", розуміючи інтерес до свого 22-річного виконавця, вирішили суттєво ускладнити процес перемовин.

60-70 млн євро — саме з такої позначки Ноттінгем готовий розпочинати будь-які розмови щодо можливого трансферу 22-річного футболіста.

Після оголошення вартості Джонсона, Тоттенгем вирішив узяти павзу на роздуми.

У минулому сезоні Бреннан забив 10 голів та віддав три гольові передачі в 44 матчах.