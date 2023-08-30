Англія

Ротація форвардів від "лісників".

Англійський Ноттінгем Форест минулого літа провів приголомшливу трансферну кампанію перед поверненням до участі в Прем’єр-лізі, залучивши до клубу одразу два повноцінних склади нових виконавців.

Серед них був і колишній нападник Вотфорда Еммануель Денніс, за якого тоді заплатили 14,8 млн євро, а вже за рік він виявився непотрібним проєкту "лісників".

25-річного нігерійця наразі пов’язують із трансфером до фріульського Удінезе за 8 млн євро та підписанням контракту строком до 2027 року.

У той самий час Ноттінгем не бажає зупинятись у здійсненні нових придбань, і на черзі в клубу чергове повернення бельгійського нападника Міши Батшуаї до АПЛ.

Турецький Фенербахче зробив запит на 10 млн євро за свого 29-річного форварда, якого рік тому придбав у лондонського Челсі за 3,5 млн євро.

За минулий сезон Батшуаї відзначився 20 голами та двома гольовими передачами в 32 матчах, тоді як Денніс за 27 ігор забив два голи та віддав три результативних паси.