Англія

Ключовий центральний захисник Манчестер Юнайтед не допоможе команді через травму.

Минулими вихідними Манчестер Юнайтед у рамках третього туру англійської Прем’єр-ліги здолав на Олд Траффорд Ноттінгем Форест, маючи при цьому відігравати одразу два пропущені всього за чотири стартові хвилини м’ячі.

Манчестер Юнайтед — Ноттінгем Форест 3:2 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Однак після завершення тієї гри в головного тренера "Червоних дияволів" Еріка тен Гага було чимало приводів для додаткових занепокоєнь.

Річ у тім, що після першого тайму поле через пошкодження був змушений залишити центральний французький захисник Рафаель Варан, який до цього з’являвся в кожному матчі з перших хвилин.

Як засвідчили в клубі, первинний медичний огляд футболіста вказав на необхідність відсторонити його від роботи з командою на кілька тижнів.

Оновлення щодо тривалості термінів відновлення 30-річного виконавця Ерік тен Гаг має надати під час передматчевої прес-конференції напередодні гри проти Арсенала, яку Варан гарантовано пропускатиме.

Матч Арсенал — Манчестер Юнайтед відбудеться 3 вересня, о 18:30.