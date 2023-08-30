Англія

22-річний футболіст виступатиме за "лісників".

Каллум Гадсон-Одої близький до переходу до Ноттінгем Фореста, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, переговори перебувають на фінальній стадії. При цьому, подробиці не розкриваються, але це буде повноцінний викуп.

Нагадаємо, що контракт Каллума з Челсі розрахований до літа 2024 року.

Минулого сезону Гадсон-Одої виступав за Баєр на правах оренди: на його рахунку 21 матч, один гол та один асист.