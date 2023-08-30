Англія

Клуб повинен оформити трансфер футболістів.

Матеус Нуньєс приєднується до Манчестер Сіті - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Після конструктивних перемовин "вовки" і клуб досягли усної домовленості, і наразі футболіст уже в дорозі до Манчестера.

У той же час, в рамках угоди, Томмі Дойл переходить до команди "вовків". Сума трансферу оцінена у 5 мільйонів фунтів стерлінгів, додатково передбачена умова про продаж на 50% у майбутньому.

Наразі проводяться остаточні узгодження щодо умов оплати трансферу, після чого буде офіційно підписаний контракт з гравцем.