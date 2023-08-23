Максімо Перроне перейшов у Лас-Пальмас - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо

Угода буде складати оренду футболіста з Манчестер Сіті. 

Пункт про викуп відсутній — він повернеться до Манчестера в червні 2024 року. 

Минулого сезону він провів 2 матчі за клуб. 