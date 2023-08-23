Іспанія 23 серпня 2023, 18:37 Манчестер Сіті відправив свого таланта в оренду в Лас-Пальмас Гравець буде виступати у клубі. Максімо Перроне - Getty Images 23 серпня 2023, 18:37 Максімо Перроне перейшов у Лас-Пальмас - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Угода буде складати оренду футболіста з Манчестер Сіті. Пункт про викуп відсутній — він повернеться до Манчестера в червні 2024 року. Минулого сезону він провів 2 матчі за клуб. Люди Максімо Перроне Команди Лас-Пальмас Манчестер Сіті Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте