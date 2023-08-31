Англія

Завершились матчі кубкового турніру.

Завершилися чергові матчі 1/32 фіналу Кубка англійської ліги, в одному з яких зафіксовано виліт представника АПЛ.

Турнір втратив представника АПЛ в особі Ноттінгема Фореста, який мінімально поступився Бернлі. Єдиний м'яч у складі команди Венсана Компані забив Зекі Амдуні на першій компенсованій хвилині другого тайму.

Ноттінгем Форест — Бернлі 0:1

Гол: Амдуні, 90.

У другій грі Блекберн у гостях розгромив Гаррогейт із рахунком 8:0. У складі "бродяг" голами відзначилися Джейк Гарретт, Сем Галахер, Ділан Маркандей, Зак Гілсенан, Том Блоксем, Джеймс Едмондсон та Джон Баклі, який оформив дубль.

Гаррогейт — Блекберн 0:8

Голи: Гарретт, 10, Галлахер, 13, Баклі, 34, 52 (з пенальті), Маркандей, 45+1, Гілсенан, 67, Блоксем, 72, Едмондсон, 75.

У третьому матчі лондонський Челсі здобув вольову перемогу над Вімблдоном із рахунком 2:1. Перемогу "синім" принесли забиті м'ячі у виконанні Ноні Мадуеке та Енцо Фернандеса. У складі гостей єдиний м'яч забив Джеймс Тіллі, який реалізував пенальті.

Челсі — Вімблдон 2:1

Голи: Мадуеке, 45+1 (з пенальті), Фернандес, 72 — Тіллі, 19 (з пенальті).

У ще одній зустрічі Евертон разом із українським захисником Віталієм Миколенком, який вийшов у стартовому складі "ірисок", у гостях обіграв Донкастер з рахунком 2:1. Перемогу "ірискам" забезпечили голи Бету та Арно Данжуми. У господарів єдиний м'яч забив Джо Айронсайд. Українець провів на полі 75 хвилин, після чого його замінили.

Донкастер — Евертон 1:2

Голи: Айронсайд, 44 — Бету, 73, Данжума, 88.

Насамкінець Лінкольн у серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:2 обіграв Шефілд Юнайтед. Основний час матчу закінчився з рахунком 0:0.

Шеффілд Юнайтед — Лінкольн 0:0 (по пенальті 2:3)