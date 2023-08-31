Англія

Латераль Евертона Віталій Міколенко отримав ушкодження у грі Кубка англійської ліги.

30 серпня Евертон у рамках 1/32 фіналу Кубка англійської ліги на виїзді протистояв Донкастеру.

Іриски здобули вольову перемогу з рахунком 2:1, а українець Віталій Миколенко вийшов в основі своєї команди і провів на полі 74 хвилини.

На жаль, заміна сталася через пошкодження Віталія. Ступінь серйозності буде визначено найближчим часом.

Зазначимо, що це був дебютний матч для Миколенка за Евертон цього сезону. Статистичні портали високо оцінили його виступ.