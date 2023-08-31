Англія

Керманич Челсі спростував чутки преси.

Лондонський Челсі проводить чергову активну трансферну кампанію, уже встигнувши лише за поточне літо залучити новачків на 490,5 млн євро, сплативши лише за Мойзеса Кайседо, Ромео Лавію та Крістофера Нкунку майже половину від цієї суми.

Утім, "сині" не зупиняються навіть тоді, коли надворі вже майже настала осінь.

Черговим підписанням "пенсіонерів" найближчим часом може стати 21-річний атакувальний півзахисник Манчестер Сіті Коул Палмер, який шаленими темпами прогресував останнім часом.

Наразі ще невідомі остаточні деталі потенційного трансферу, проте журналісти вже активно розпитують головного тренера Челсі Маурісіо Почеттіно щодо медогляду англійця, інформація щодо якого нещодавно з’явилась у пресі.

"Ні, ні, і ще раз — ні. Станом на зараз мені нічого вам відповісти з приводу Палмера — гравця, який не належить нашому клубу. Що мені тут ще додати? Нічого.

Медогляд завтра? Хто це сказав? Преса? Преса — це цікаво, проте клуб мені ще нічого не казав про це.

Чи буде Палмер завтра в Челсі? Може так, а може й ні. Можливо, ви знаєте відповідь на це питання краще за мене", — заявив аргентинський фахівець.

У сезоні-2022/23 Палмер провів 25 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.