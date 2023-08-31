Англія

Один із лідерів лондонського клубу погодив умови контракту з чемпіоном Німеччини.

Опорний півзахисник лондонського Фулгема Жоау Палінья до закриття трансферного вікна може приєднатися до мюнхенської Баварії.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 28-річний португалець повідомив керівництву свого клубу, що хотів би стати гравцем "червоних", з якими він вже погодив умови особистого контракту до літа 2028 року.

У той же час Фулгем, як і раніше, має отримати серйозну пропозицію, щоб цей трансфер відбувся. У Лондоні не горять бажанням продавати португальця.

Раніше цього літа підписати Жоау Палінью хотів Вест Гем, який шукав заміну Деклану Райсу, проте пропозиція "молотобійців" у розмірі 45 мільйонів фунтів стерлінгів і близько не влаштувала "дачників".

У минулому сезоні на рахунку португальського опорника 40 поєдинків за Фулгем у всіх турнірах, у яких він забив 4 голи.