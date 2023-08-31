Англія

Лівий вінгер Максвел Корне може покинути Лондон.

"Іриски" розглядають можливість підписання івуарійського вінгера Вест Гема, пише The Telegraph.

Евертон готує для Корне сезонну оренду, щоб посилити свою атакуючу ланку після невдалого початку сезону (наразі займають останнє місце).

Лівий вінгер був ціллю мерсисайдців ще до переходу у Вест Гем, коли виступав за Бернлі під керівництвом діючого тренера Евертона Шона Дайча.

Корне провів 19 матчів за "молотобійців" у минулому сезоні в усіх турнірах, віддавши 3 гольові передачі та отримавши одну жовту картку. Портал transfermarkt оцінює його у 12 мільйонів євро.