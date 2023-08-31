Англія

У рамках четвертого туру англійської Прем'єр-ліги Шеффілд Юнайтед прийматиме на своєму полі Евертон.

Лівий захисник "ірисок" та збірної України Віталій Миколенко ризикує пропустити це протистояння з "клинками" через пошкодження, яке він отримав під час минулого матчу 1/32 фіналу Кубка англійської ліги проти Донкастера (2:1).

"Навряд чи буде доступний Віталій Миколенко, який кульгав під час матчу проти Донкастер Роверс посеред тижня", — сказано на офіційному сайт Евертона.

Нагадаємо, Віталій Миколенко потрапив у символічну збірну 1/32 фіналу Кубка ліги.