Англія

Керманич Манчестер Сіті отримав нагороду за підсумками минулої кампанії.

У Монако відбулася церемонія жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24, за підсумками якої команди, включно з донецьким Шахтарем, дізналися своїх суперників.

Однак крім цього УЄФА вручила індивідуальні нагороди за підсумками сезону-2022/23.

Так, найкращим футбольним тренером року став Хосеп Гвардіола, який у минулій кампанії на чолі з Манчестер Сіті виграв требл: англійську Прем'єр-лігу, Кубок Англії та Лігу чемпіонів УЄФА.