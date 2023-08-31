Керманич Манчестер Сіті отримав нагороду за підсумками минулої кампанії.
Хосеп Гвардіола, getty images
31 серпня 2023, 20:20
У Монако відбулася церемонія жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24, за підсумками якої команди, включно з донецьким Шахтарем, дізналися своїх суперників.
Однак крім цього УЄФА вручила індивідуальні нагороди за підсумками сезону-2022/23.
Так, найкращим футбольним тренером року став Хосеп Гвардіола, який у минулій кампанії на чолі з Манчестер Сіті виграв требл: англійську Прем'єр-лігу, Кубок Англії та Лігу чемпіонів УЄФА.