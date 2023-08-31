Англія

"Червоні" заплатять за перехід нідерландського хавбека 40 мільйонів євро.

Центральний півзахисник мюнхенської Баварії Раян Гравенберх продовжить кар'єру в англійській Прем'єр-лізі та незабаром стане новим гравцем Ліверпуля. Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, клуби погодили трансфер 21-річного нідерландця за 40 мільйонів євро.

Стверджується, що Гравенберх прилетить до Ліверпуля сьогодні ввечері, 31 серпня, та пройде медичне обстеження вже завтра.

У минулому сезоні 21-річний Раян Гравенберх провів за Баварію 33 матчі у всіх турнірах (937 хвилин), у яких він забив один гол, віддав один асист та заробив одне попередження.

Він усього тричі виходив з перших хвилин у Бундеслізі, тому залишався невдоволеним кількістю свого ігрового часу.