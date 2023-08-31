Англія

"Орли" посилилися новим воротарем.

Крістал Пелес на своєму офіційному сайті оголосив про підписання воротаря Діна Гендерсона, права на якого раніше належали Манчестер Юнайтед.

26-річний англієць приєднався до "орлів" на постійній основі, підписавши контракт до літа 2028 року.

За неофіційною інформацією, Крістал Пелес заплатив за трансфер Гендерсона 15 мільйонів фунтів стерлінгів + 5 мільйонів передбачено в якості бонусів.

У минулому сезоні Дін Гендерсон виступав на правах оренди за Ноттінгем Форест, проте через травму провів у рамках АПЛ всього 18 матчів, у яких він пропустив 31 гол та 6 поєдинків відстояв "на нуль".