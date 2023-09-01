Англія

"Червоні дияволи" підписали турецького голкіпера.

Алтай Баїндир став гравцем Манчестер Юнайтед, повідомив офіційний сайт англійської команди.

25-річний футболіст підписав контракт до літа 2027 з опцією продовження ще на один сезон.

Минулого сезону Алтай був ключовим гравцем Фенербахче: він допоміг турецькому клубу виграти Кубок Туреччини, а також посісти друге місце у чемпіонаті.

"Для мене величезна честь приєднатися до Манчестер Юнайтед та стати першим турецьким гравцем, який представляє цей неймовірний клуб", — сказав Баїндир.

Зазначимо, що Алтай буде другим голкіпером МЮ, він підмінятиме і складатиме конкуренцію Андре Онана після відходу Діна Гендерсона в Крістал Пелес.