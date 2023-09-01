Англія

Француз продовжить кар'єру у складі віллан.

Астон Вілла оголосила про перехід захисника Барселони Клемана Ленгле, повідомив офіційний сайт англійської команди.

Французький футболіст перейшов у клуб із Бірмінгема на правах оренди. Угода розрахована до червня 2024 року.

За чутками, Астон Вілла виплачуватиме гравцеві більшу частину заробітної плати — близько 75% або вище.

Минулого сезону Ленгле був в оренді в лондонському Тоттенгемі. Клеман провів в англійській Прем'єр-лізі 26 матчів, у яких відзначився двома результативними передачами.