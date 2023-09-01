Англія

"Червоні" навіть не розглядали цю пропозицію.

Ліверпуль відмовився продати Мохамеда Салаха Аль-Іттіхаду, повідомляє Athletic.

За інформацією джерела, Ліверпуль відхилив усну пропозицію Аль-Іттіхада щодо Салаху на суму понад 100 млн фунтів, де також були прописані значні бонуси.

"Червоні" навіть розглядати його не стали і зараз вважають, що питання закрите — Мохамед залишається в Англії. При цьому, саудівці не погоджуються з цим і зберігають інтерес до футболіста.

Зазначимо, що Салах забив 1 гол і зробив 2 результативні паси в 3 матчах АПЛ цього сезону.