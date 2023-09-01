Англія

22-річний футболіст продовжить кар'єру в АПЛ.

Тоттенгем купує Бреннана Джонсона, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, 22-річний хавбек Ноттінгем Форест перейде до Тоттенгема за 40+5 млн фунтів. Гравець зараз вирушає на медичний огляд на тренувальну базу "шпор".

Минулого сезону Джонсон забив 10 голів і зробив 3 асистів у 44 матчах за клуб АПЛ.

Раніше повідомлялося, що Дженоа збирається відмовитися від потенційної угоди з Ндомбеле.