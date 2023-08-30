Італія

Клуб може не підписати гравця.

Дженоа готується вийти з перемовин із півзахисником Тоттенгема Тангі Ндомбеле, незважаючи на повідомлення про те, що два клуби досягли угоди щодо оренди на сезон.

Кілька засобів масової інформації повідомили, що Дженоа переконала Тоттенгем відпустити Ндомбеле в оренду на сезон і що у них є потенційна винагорода.

Однак в попередньому оновленні від Фабріціо Романо йдеться про те, що домовленості щодо особистих умов досягнуто не було, і оскільки до трансферного вікна залишилося небагато часу, Дженоа не готова довше чекати.

Ндомбеле, який став чемпіоном Серії А сезону-2022/23 під час оренди в Наполі, не входить до планів Ангелоса Постекоглу в Північному Лондоні, і, як повідомляється, клуб намагався знайти новий колектив для француза.