Англія

Швейцарський фулбек повернувся до чемпіонату Німеччини.

Аугсбург на своєму офіційному сайті оголосив про підписання правого захисника Кевіна Мбабу, права на якого належать лондонському Фулгему.

28-річний швейцарець приєднався до клубу з німецької Бундесліги на правах оренди, яка буде розрахована до кінця поточного сезону.

Клуби домовилися не розголошувати фінансові умови цього трансферу.

У другій половині минулого сезону Кевін Мбабу виступав на правах оренди за швейцарський Серветт, за який він зіграв 17 поєдинків та віддав 3 результативні передачі.