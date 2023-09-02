Англія

Команда Девіда Моєса додала до свого активу чергові три очки.

У стартовому матчі четвертого туру англійської Прем'єр-ліги Вест Гем Юнайтед вирушив у гості до Лутона, де зумів здобути непросту перемогу.

Автором першого гола у цьому протистоянні на 37-ій хвилині став один з лідерів атаки "молотобійців" Джаррод Боуен, якому асистував Лукаса Пакета.

Незважаючи на незарахований м'яч Емерсона на 51-ій хвилині через офсайд, Курт Зума збільшив перевагу Вест Гема у рахунку під завісу протистояння після асисту Джеймса Ворд-Прауса, а вже у компенсований час Андерсен забив гол "престижу" після передачі Морріса.

Фінальний свисток зафіксував перемогу "молотобійців" з рахунком 2:1.

Лутон Таун — Вест Гем 1:2

Гол: Андерсен, 90+2 — Боуен, 37, Зума, 85

Лутон Таун: Камінські – Дауті (Огбене, 78), Берк, Андерсен, Белл, Джайлс (Каборе, 71) – Чонг (Вудро, 84), Накамба, Барклі (Мпанзу, 71) – Адебайо (Браун, 71), Морріс

Вест Гем: Ареоля – Цоуфал, Зума, Агуерд, Емерсон – Ворд-Прауз, Альварес – Боуен, Пакета (Кудус, 90+1), Бенрахма (Форнальс, 71) – Антоніо (Інгз, 80)

Попередження: Накамба — Емерсон