Англія

"Шпори" підписали головного таланта Ноттінгем Форест.

Тоттенгем на своєму офіційному сайті оголосив про підписання універсального нападника Бреннана Джонсона, права на якого раніше належали Ноттінгем Форест.

22-річний валлієць приєднався до табору "шпор" на постійній основі, підписавши контракт до літа 2029 року.

У новому клубі Бреннан виступатиме під 22-м номером, а його трансфер, за неофіційною інформацією, коштував Тоттенгему 47 мільйонів фунтів стерлінгів.

У минулому сезоні Бреннан Джонсон провів за Ноттінгем Форест 44 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 10 голів та віддав 3 результативні передачі.