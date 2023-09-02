Англія

Цікавий підхід ліверпульського клубу до збереження місця в АПЛ.

Англійський Евертон у минулому розіграші Прем’єр-ліги лише в заключних турах зумів забезпечити собі збереження права виступати в "елітному" дивізіоні й надалі.

Одним із найбільш помітних гравців під керівництвом Шона Дайча при цьому був нігерійський атакувальний півзахисник Алекс Івобі, який за той рік забив два голи та віддав дев’ять гольових передач у 41 зіграному матчі.

Виступи лідера одного з аутсайдерів не залишились без уваги з боку інших колективів і під завісу трансферного вікна лондонський Фулгем вирішив спробувати отримати собі 27-річного виконавця.

Перемовини з "ірисками" для "коттеджерів" тривали недовго — 25,65 млн фунтів стерлінгів + бонуси швидко змусили Евертон погодитись на цей трансфер, і в підсумку Фулгем оголосив про приєднання новачка.

Контракт підписано строком на п’ять років.

За Евертон Івобі впродовж чотирьох років загалом відіграв 140 матчів, забивши дев’ять голів та віддавши 16 гольових передач.