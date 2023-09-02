Англія

Заграти в Англії належним чином так і не вийшло.

Професійна кар’єра івуарійського опорного півзахисника Жана-Філіппа Гбамена розпочиналась у французькому Лансі, де його прогрес швидко зауважим німецький Майнц та зробив чи не найбільш удалий крок на трансферному ринку з останні десять років.

"Карнавальники" сплатили "криваво-жовтим" 5 млн євро, а вже за три роки продали Гбамена до англійського Евертона вп’ятеро дорожче — за 25 млн євро.

Однак етап кар’єри на Британських островах навряд чи залишиться в пам’яті Жана-Філіппа, оскільки він відіграв за "ірисок" загалом усього вісім матчів за термін дії чотирирічного контракту, устигнувши за цей час пограти в оренді в турецькому Трабзонспорі, а також опинившись у країні-терористці за три дні до повномасштабного вторгнення до України.

У підсумку, Евертон та півзахисник завершили цьогорічне літнє трансферне вікно домовленістю щодо розірвання контракту за обопільною згодою.