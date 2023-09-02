Англія

Форвард тільки рік тому долучився до "ірисок".

Французький нападник з аргентинським корінням Ніл Мопе мав чималі успіхи під час виступів у Лізі 1, після чого зі складу Сент-Етьєна перейшов до Брентфорда в 2017 році за 2 млн євро.

Усього за два сезони виступів у складі "бджіл" 27-річний виконавець тоді оформив 41 гол та віддав 14 гольових передач у 96 матчах, що стало безумовною підставою для того, аби Брайтон сплатив за нього 15,56 млн євро.

Період кар’єри в складі "чайок" для Мопе був менш успішним — 109 ігор, 27 голів + 7 асистів за три роки, тому під час минулорічної літньої трансферної кампанії Евертон сплатив за нього всього 11,8 млн євро.

Але й такі витрати Ніл у підсумку навряд чи виправдав, забивши під керівництвом Френка Лампарда та Шона Дайча всього один гол та віддавши один гольовий пас у 32 матчах.

У підсумку, у останній день цьогорічної літньої кампанії переходів "іриски" оголосили про повернення свого гравця до Брентфорда на правах річної оренди з можливістю повноцінного трансферу наступного року.