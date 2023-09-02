Українець зможе підсилити гру за ходом зустрічі.
Віталій Миколенко, getty images
02 вересня 2023, 13:53
Евертон в рамках поєдинку четвертого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії зіграє на виїзді проти Шеффілда Юнайтед.
Тренерський штаб "ірисок" знов не довірив місце в стартовому складі українському захиснику Віталію Миколенку.
Зазначимо, що матч проти Донкастера в Кубку ліги був дебютним для Миколенка за Евертон цього сезону. Статистичні портали високо оцінили його виступ.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Миколенко ризикував пропустити наступний матч Евертона проти Шеффілда Юнайтед.