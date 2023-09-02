Англія

Українець зможе підсилити гру за ходом зустрічі.

Евертон в рамках поєдинку четвертого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії зіграє на виїзді проти Шеффілда Юнайтед.

Тренерський штаб "ірисок" знов не довірив місце в стартовому складі українському захиснику Віталію Миколенку.

Зазначимо, що матч проти Донкастера в Кубку ліги був дебютним для Миколенка за Евертон цього сезону. Статистичні портали високо оцінили його виступ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Миколенко ризикував пропустити наступний матч Евертона проти Шеффілда Юнайтед.