Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 4-го туру чемпіонату Англії, який пройде 3 вересня і розпочнеться о 18:30.

У рамках центрального матчу четвертого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Арсеналом та Манчестер Юнайтед, яке пройде на Емірейтс Стедіум.

НЕДІЛЯ, 3 ВЕРЕСНЯ, 18:30. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Англійська класика, яка досі віє легендарним протистоянням мсьє Арсена Венгера та сера Алекса Фергюсона... Лондонський Арсенал розпочав сезон загалом непогано, хоча моментами клуб став об'єктом критики навіть з боку власних фанатів, які не у всьому сприйняли тактичні експерименти Мікеля Артети, в результаті яких "каноніри" хоч і демонстрували домінуючий стиль футболу, проте свої результати команда здобувала не без так званого "валідолу".

Тріумф у Суперкубку Англії над Манчестер Сіті за підсумками післяматчевої серії пенальті, перемоги над Ноттінгем Форест і Крістал Пелес з мінімальною перевагою в рахунку — все ж колись Арсенал мав отримати "ляпас", який мав би нагадати команді, що потрібно перемагати більш впевнено. Цей "ляпас" колектив Мікеля Артети отримав у минулому турі проти Фулгема, коли, здавалося б, вдалося здійснити камбек та записати до свого активу чергові три очка "на тоненького", проте "дачники" зуміли у меншості зрівняти рахунок наприкінці зустрічі, а фінальний свисток зафіксував результативну нічию 2:2. Зрозуміло, що фактично всі команди розпочали новий сезон не без проблем, тому будемо дивитися, яким буде Арсенал, коли вдастся набрати необхідну форму.

І якщо критика своєї команди з боку вболівальників Арсеналу багато в чому пов'язана з вельми завищеними очікуваннями на тлі майже феноменального минулого сезону, то фанати Манчестер Юнайтед зараз, безперечно, мають бути мало чим задоволені щодо старту сезону у виконанні їхньої команди. Так, "червоні дияволи" здобули вкрай непрості мінімальні перемоги над Вулвергемптоном та Ноттінгем Форест між поразкою Тоттенгему, але рівень гри команди Еріка тен Гага був вкрай посереднім.

Новачок Мейсон Маунт, який пропустить матч з Арсеналом через травму, поки не зміг знайти себе в системі Манчестер Юнайтед. До всього цього манкуніанці мають проблеми з реалізацією моментів, у чому вони, заради справедливості, доволі схожі зі своїм майбутнім суперником. Але найголовніша проблема — велика кількість травм, особливо на лівому фланзі оборони, через що МЮ довелося виходити на трансферний ринок в останні дні вікна і підписувати Серхіо Регілона, який виявився непотрібним Тоттенгему навіть за каденції нового головного тренера Анге Постекоглу. Загалом причин, чому Арсенал виглядає краще напередодні очного протистояння з Юнайтед, достатньо, а як буде в результаті — скоро дізнаємося.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,83, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 4,55. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,25.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко — Едегор, Райс, Гаверц — Сака, Жезус, Мартінеллі

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Лінделеф, Лісандро Мартінес, Далот — Еріксен, Каземіро, Фернандеш — Антоні, Марсьяль, Рашфорд

Не зіграють: Тімбер, Ельнені — Маласія, Гойлунд, Діалло, Мейну, Гітон, Маунт, Шоу, Варан

Під питанням: Нкетіа, Парті — ...

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