Молодий захисник перебував у статусі вільного агента з липня 2023 року.
Джамал Баптіст, фото Фабріціо Романо
02 вересня 2023, 19:02
19-річний центральний захисник Джамал Баптіст підписав контракт з Манчестер Сіті, пише журналіст Фабріціо Романо.
Англієць, який раніше виступав за Вест Гем та його молодіжні склади, у липні став вільним агентом.
На рахунку Баптіста чимало матчів за U21 та U18 "молотобійців", проте за основну команду він грав лише двічі.
Романо додав, що захисника відправляють в оренду у бельгійський Ломмел, який також належить компанії City Football Group.
Портал transfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро.