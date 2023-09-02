Англія

Молодий захисник перебував у статусі вільного агента з липня 2023 року.

19-річний центральний захисник Джамал Баптіст підписав контракт з Манчестер Сіті, пише журналіст Фабріціо Романо.

Англієць, який раніше виступав за Вест Гем та його молодіжні склади, у липні став вільним агентом.

На рахунку Баптіста чимало матчів за U21 та U18 "молотобійців", проте за основну команду він грав лише двічі.

Романо додав, що захисника відправляють в оренду у бельгійський Ломмел, який також належить компанії City Football Group.

Портал transfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро.