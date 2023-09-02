Англія

Ще один невдалий поєдинок для "синіх".

У рамках четвертого туру англійської Прем'єр-ліги Челсі протистояв Ноттінгем Форесту.

Лондонський клуб вже привчив своїх уболівальників, що, незалежно від суперника, поразка може бути у кожній грі.

На 48-й хвилині гри Еланга забив після того, як помилки припустился новачок "синіх" Кайседо. Цього одного гола виявилося достатньо, щоб Ноттінгем здобув перемогу на Стемфорд Бридж.

Зазначимо, що Михайло Мудрик з'явився на полі на 77-й хвилині гри. Він "відзначився" тим, що пробив з дальньої дистанції та відправив у нокдаун одного з футболістів "лісників", а наприкінці поєдинку його помилка мало не призвела до того, що Челсі не отримав другого гола у свої ворота.

Челсі — Ноттінгем Форест 0:1

Гол: Еланга, 48.

Челсі: Санчес – Дісасі, Сілва, Колвілл – Гюсто (Мудрик, 77), Галлагер (Палмер, 62), Кайседо (Матсен, 77), Чілвелл (Мадуеке, 62) – Стерлінг, Фернандес – Джексон.

Ноттінгем Форест: Тернер – Болі, Ворралл, Маккенна – Ор'є (Монтіель, 72), Мангаля (Тавареш, 72), Йєтс, Айна (Куяте, 73) – Даніло (Еланга, 45+3), Гіббс-Вайт – Авоньї (Вуд, 65).

Попередження: Чілвелл (31), Джексон (36), Галлагер (43) – Айна (41), Йєтс (61), Тавареш (86), Тернер (90+8).