Ганський півзахисник може бути недоступним деякий час.
Томас Парті, Getty Images
02 вересня 2023, 20:45
Головний тренер збірної Гани Кріс Г'ютон оголосив склад команди на кваліфікаційну гру КАН. В ньому не знайшлося місця півзахиснику Арсеналу Томасу Парті.
У пресрелізі на офіційному сайті Асоціації футболу Гани зазначається, що Парті перебуває поза складом через травму.
"Посилаючись на його клуб, гравець отримав травму на тренуванні і може бути деякий час поза полем, однак медичні бригади "Чорних Зірок" слідкують за ситуацією", – йдеться у повідомленні.
30-річний опорник вже чотири рази виходив на поле у складі Арсеналу у цьому сезоні в усіх турнірах.