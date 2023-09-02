Англія

Ганський півзахисник може бути недоступним деякий час.

Головний тренер збірної Гани Кріс Г'ютон оголосив склад команди на кваліфікаційну гру КАН. В ньому не знайшлося місця півзахиснику Арсеналу Томасу Парті.

У пресрелізі на офіційному сайті Асоціації футболу Гани зазначається, що Парті перебуває поза складом через травму.

"Посилаючись на його клуб, гравець отримав травму на тренуванні і може бути деякий час поза полем, однак медичні бригади "Чорних Зірок" слідкують за ситуацією", – йдеться у повідомленні.

30-річний опорник вже чотири рази виходив на поле у складі Арсеналу у цьому сезоні в усіх турнірах.