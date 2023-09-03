Завершились матчі чемпіонату Англії.
Мохаммед Салах - Getty Images
03 вересня 2023, 16:57
Крістал Пелас переграв Вулвергемптон вдома. Ближче до завершення другого тайму він встановив комфортний для себе результат.
Ліверпуль впевнено подолав супротив непростої Астон Вілли на свому рідному стадіоні. Основна частина м'ячів відбулася у першій половині матчу.
Крістал Пелас — Вулвергемптон 3:1
Голи: Едуар, 56, 84, Езе, 78 — Хван Хі Чхан, 65, Кунья, 90
Крістал Пелас: Джонстон — Ворд, Андерсен, Гуехі, Мітчелл — Дукуре, Лерма — Аю, Езе, Шлупп (Матета, 71) — Едуар (Х'юз, 90)
Вулвергемптон: Са — Семеду, Доусон, Кілман, Аїт-Нурі (Буену, 82) — Сарабія (Хван Хі Чхан, 60), Гомеш (Калайджич, 81), Леміна, Нету — Кунья — Ф. Сілва (Траоре, 74)
Попередження: Ворд — Семеду, Аїт-Нурі, Гомеш
Ліверпуль — Астон Вілла 3:0
Голи: Собослаї, 3, Кеш, 22, аг, Салах, 55
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Кванса, 71), Матіп, Гомес, Робертсон — Собослаї, Мак Аллістер (Ендо, 87), Джонс (Елліотт, 65) — Салах, Нуньєс (Гакпо, 65), Діас (Жота, 65)
Астон Вілла: Мартінес — Конса, Карлос (Бейлі, 19, Дзаньоло, 65), Торрес — Кеш, Камара, Луїз (Тілеманс, 72), Дінь — Діабі, Макгінн — Воткінс (Дуран, 73)
Попередження: Камара