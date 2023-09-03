Англія

Керманич дав свій коментар.

Юрген Клопп упевнений, що Мохамед Салах залишиться у Ліверпулі.

"У мене ніколи не було жодних сумнівів у його прихильності до цього клубу.

Ви не можете собі уявити, скільки шуму зчинилося і наскільки спокійно ми до цього ставимося. Він наш футболіст і хоче грати тут", — наводить слова Клоппа ВВС.

Повідомлялося, що інтерес до Салаха виявляє Аль-Іттіхад. Клуб готовий запропонувати за вінгера 200 мільйонів фунтів, побивши цим світовий рекорд.

Нагадаємо, трансферне вікно в Саудівській Аравії закриється 20 вересня.