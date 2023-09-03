Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 3 вересня 2023 року, 16:00.

Ліверпуль в рамках поєдинку четвертого тура елітного дивізіону чемпіонату Англії приймав на своєму полі Астон Віллу та здобув розгромну перемогу.

Команда Юргена Клоппа відправила у ворота супротивника три м'ячі, натомість не пропустивши жодного.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ліверпуль — Астон Вілла в 4 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Ліверпуль — Астон Вілла 3:0

Голи: Собослаї, 3, Кеш, 22, аг, Салах, 55

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Кванса, 71), Матіп, Гомес, Робертсон — Собослаї, Мак Аллістер (Ендо, 87), Джонс (Елліотт, 65) — Салах, Нуньєс (Гакпо, 65), Діас (Жота, 65)

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Карлос (Бейлі, 19, Дзаньоло, 65), Торрес — Кеш, Камара, Луїз (Тілеманс, 72), Дінь — Діабі, Макгінн — Воткінс (Дуран, 73)