Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 3 вересня 2023 року, 16:00.
Ліверпуль — Астон Вілла, getty images
03 вересня 2023, 21:10
Ліверпуль в рамках поєдинку четвертого тура елітного дивізіону чемпіонату Англії приймав на своєму полі Астон Віллу та здобув розгромну перемогу.
Команда Юргена Клоппа відправила у ворота супротивника три м'ячі, натомість не пропустивши жодного.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ліверпуль — Астон Вілла в 4 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:
Ліверпуль — Астон Вілла 3:0
Голи: Собослаї, 3, Кеш, 22, аг, Салах, 55
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Кванса, 71), Матіп, Гомес, Робертсон — Собослаї, Мак Аллістер (Ендо, 87), Джонс (Елліотт, 65) — Салах, Нуньєс (Гакпо, 65), Діас (Жота, 65)
Астон Вілла: Мартінес — Конса, Карлос (Бейлі, 19, Дзаньоло, 65), Торрес — Кеш, Камара, Луїз (Тілеманс, 72), Дінь — Діабі, Макгінн — Воткінс (Дуран, 73)